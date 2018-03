Secretaria suspende cirurgias eletivas pelo SUS no RS A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul anunciou neste sábado que vai suspender temporariamente as cirurgias e internações eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado. A decisão entra em vigor logo que a portaria for publicada pelo Diário Oficial do Estado, possivelmente na segunda-feira, e deve ser cumprida por todos os hospitais que atendem pacientes pelo SUS. Aos hospitais da rede privada será emitida recomendação para que adotem a mesma providência.