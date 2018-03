Secretaria vai apurar fala de coronel sobre morte de PMs O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella Vieira, disse nesta sexta-feira, 09, que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar as declarações dadas na imprensa pelo coronel Wagner Dimas, comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar. Na quarta-feira, 07, Dimas disse que a cabo da PM Andréia Regina Bovo Pesseghini, morta na segunda-feira na zona norte de São Paulo com o marido (sargento da PM), o filho, a tia e a mãe, havia feito denúncias sobre o envolvimento de policiais com roubo a caixa eletrônico.