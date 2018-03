Secretário adia testes para corredores de ônibus em SP Com a volta às aulas e o conseqüente aumento dos congestionamentos em São Paulo, o secretário municipal dos Transportes, Alexandre de Moraes, afirmou ontem que os testes do ?corredor virtual? exclusivo para ônibus na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte, não terão mais início hoje, conforme ele adiantara na sexta-feira. Moraes disse que uma reunião hoje com técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai definir a data do início dos testes das linhas expressas nas Avenidas Cruzeiro do Sul, Robert Kennedy e Teotônio Vilela - o que deve ocorrer até o fim da próxima semana, ainda de acordo com o secretário. Moraes também confirmou a efetivação dos ?corredores virtuais? testados em janeiro na Rua Clélia, na zona oeste, e na Avenida Celso Garcia, na zona leste. Nessas vias serão colocadas tartarugas amarelas para demarcar as faixas exclusivas dos coletivos. ?O carro na Cruzeiro do Sul pode parar dos dois lados. Temos de definir de que lado vamos efetivar a proibição na reunião de amanhã (hoje)?, disse ontem o secretário. Na semana passada, porém, o secretário foi enfático ao dizer que o início do novo corredor na Cruzeiro do Sul teria início hoje. Em seguida, a informação ainda foi confirmada, por e-mail, pela Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal dos Transportes. ?Não temos data, vamos definir com os técnicos?, recuou ontem o secretário, durante entrevista à tarde no Palácio da Justiça, na Sé, região central. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo