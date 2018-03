Secretário anuncia 69 terrenos para novos parques em SP

Os terrenos já vinham sendo mapeados pela administração de Gilberto Kassab (PSD). A atual gestão está realizando estudos sobre a criação dos espaços verdes. No Plano de Metas de Fernando Haddad (PT), no entanto, não há objetivo específico para a criação de parques, como aconteceu com o prefeito anterior.

O secretário também anunciou que os arredores da Serra da Cantareira receberão grades. O objetivo da medida é evitar novas invasões na a área de proteção ambiental. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.