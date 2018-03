Secretário de Defesa Social de Alagoas pede demissão O secretário de Defesa Social de Alagoas, general Edson de Sá Rocha, entregou ontem ao governador do Estado, Teotonio Vilela Filho, o pedido formal de demissão, segundo informações da assessoria do governo. O pedido, em caráter irrevogável, foi confirmado também pelo secretário do gabinete civil, Álvaro Machado. De acordo com a assessoria, o secretário adjunto, coronel Ronaldo dos Santos, vai responder interinamente pela secretaria até que um substituto seja escolhido, o que deve acontecer ainda esta semana. O ex-secretário enfrentava uma crise na segurança pública do Estado, com a greve de mais de seis meses da Polícia Civil e o aumento da violência.