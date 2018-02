Secretário de Defesa Social do PE é exonerado O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, aceitou nesta quinta-feira, 19, o pedido de exoneração do secretário de Defesa Social do Estado, Wilson Damázio, após repercussão negativa de entrevista dada ao Jornal do Commercio. Na reportagem consta que, questionado sobre a semelhança dos casos de abuso sexual praticados por policiais do programa Patrulha do Bairro contra adolescentes marginalizadas com o escândalo da Ronda do Quarteirão, no Ceará, em que câmeras dos próprios carros flagraram policiais praticando sexo dentro das viaturas, o secretário teria afirmado que "o policial exerce um fascínio no dito sexo frágil. Eu não sei por que é que mulher gosta tanto de farda".