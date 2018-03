Secretário de Segurança diz que clima é tranqüilo no Rio O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou hoje, ao chegar ao Camarote da Brahma, na Avenida Marquês de Sapucaí, que há tranqüilidade no esquema de segurança na capital fluminense. Segundo Beltrame, tanto no Sambódromo como nas ruas da capital, o clima é de sossego. Ele comentou também a manifestação realizada por policiais militares na sexta-feira, quando foram colocadas cruzes na Praia de Copacabana. Segundo Beltrame, ninguém será punido por causa da iniciativa. "Não há nenhum problema em manifestações que não afrontam e não agridem." O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio disse também que possíveis mudanças na Polícia Militar (PM) só serão decididas pelo novo comandante da corporação, Gilson Pitta. Também chegaram ao camarote celebridades como o sambista Zeca Pagodinho e a musa do camarote, a ex-modelo Luiza Brunet. A atriz italiana Mônica Belucci provocou frisson ao chegar acompanhada do marido, Vicent Cassel.