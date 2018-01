Secretário do Meio Ambiente em MG diz que era caçador O secretário do Meio Ambiente de Arceburgo (MG), João Carlos Souza Dias, confirmou que costumava caçar no passado, mas garantiu que não faz mais isso. E negou que tenha abatido a capivara cuja carne estava dentro do freezer em sua fazenda. "Eu tenho cachorro que não é de caça, é Fila, então eles pegam e matam mesmo", afirmou em entrevista à EPTV Sul de Minas na noite desta terça-feira, 5.