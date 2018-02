Sede da UPP na zona norte do Rio é alvo de tiros A sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro de São Carlos, no Estácio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de tiros de bandidos na noite deste domingo, 01. Segundo a polícia, o ataque ocorreu em represália á morte de um criminoso. Nenhum policial ficou ferido.