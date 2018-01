Segredo do 3D é usar óculos para enganar o cérebro Tudo ocorre graças ao córtex visual no cérebro que está habituado a combinar as imagens captadas pelos nossos olhos, cada uma de um ponto de vista. Para entender melhor: aponte para um objeto distante e com o dedo em riste compare as imagens que enxerga com cada olho. Essa diferença é a informação que o córtex usa para criar a noção de profundidade do que enxergamos. No novo 3D, são usadas duas câmeras separadas pela mesma distância dos nossos olhos. Aí, quando essas duas imagens são projetadas na tela, os óculos de lentes polarizadas garantem que cada olho enxergue apenas uma das imagens. Ao combiná-las, o córtex visual cria o efeito 3D. Simples, não?