Segredo é comprar gado de qualidade

A Fazenda Sapucaia, localizada em Itacarambi (MG), foi a vencedora do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças, na etapa realizada nos dias 3 e 4 de junho, em Janaúba (MG). A propriedade, com mais de 20 anos de história, pertence ao grupo RLMG Participações e Empreendimentos Ltda. Conforme o agrônomo e administrador da fazenda, Amilton Barral Santiago, os animais levados para a avaliação apresentaram ótimo rendimento. "O lote com 60 cabeças era bem homogêneo, com média de peso de 19 arrobas, animais com 2 a 4 dentes e acabamento mediano de gordura 3 milímetros", disse. O sistema de produção da propriedade atualmente é baseado na recria e engorda. Santiago diz que a fazenda investe nesse sistema há oito anos. "Apesar das dificuldades, como a falta de animais no mercado, conseguimos investir na compra de animais de qualidade e obter um bom resultado. Ainda é um bom negócio comprar animais para recria." É o segundo ano consecutivo que a Fazenda Sapucaia participa do Circuito Boi Verde. Em 2007 a fazenda alcançou a terceira colocação. Este ano o grupo RLMG levou duas propriedades para a disputa, a Fazenda Sapucaia e a Fazenda Santa Bárbara, que ficou em quinto lugar.