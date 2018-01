Segredos da fazenda Enquanto fazia uma reportagem sobre fazendeiros de Marin, na Califórnia – considerada o berço do organic farming nos EUA –, o fotógrafo e escritor Tim Porter achou que o tema merecia um livro. Como queria incluir receitas, chamou a especialista Farina Wong Kingsley para participar do projeto, que acabou envolvendo mais de uma dúzia de fazendeiros. Na entrevista abaixo ele conta a experiência. O que o motivou a mapear as fazendas orgânicas citadas em ‘Organic Marin’? Eu quis chegar até os pioneiros do movimento do organic farming, como Warren Weber e Dennis Dierks, que produziam ingredientes orgânicos para a chef Alice Waters logo que ela inaugurou o Chez Panisse, no início dos anos 70. E também quis conhecer os novos, o jovem Jessie Kuhn, por exemplo. Veja também: Império foodie contra-ataca O guru da nova 'comida autêntica' O mais orgânico de todos os chefs Garimpeiros verdes Saborosos, fortes, bonitos Slow food e comidas orgânicas conversam - e Neide Rigo faz o intermédio Mais espaço (e sabor) para os orgânicos em Curitiba Há algo em comum entre todos eles? Dedicação à terra, uma imensa capacidade de trabalhar arduamente, autoconfiança. E um senso de humor que permitiu que enfrentassem os tempos duros com os quais todo fazendeiro inevitavelmente se depara. Fotografando e anotando... ainda sobrou tempo de provar as comidas? Os fazendeiros cozinhavam para mim. Comia com seus funcionários, a maioria vinda do México. E ganhava coisas para levar para casa.