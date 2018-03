Segunda noite do carnaval de SP começa sem incidentes

Faltando duas horas para o início da segunda noite de desfiles das escolas do grupo especial de São Paulo, as filas começam a se formar nas principais entradas de acesso às arquibancadas do Sambódromo do Anhembi. Os portões foram abertos pouco antes das 18 horas e nenhuma ocorrência policial ou médica foi registrada. Às 20 horas, estavam no Sambódromo cerca de 600 policiais militares, além de um efetivo um pouco menor da Guarda Civil Metropolitana. Ao longo da noite, segundo o major Ernesto, comandante do esquema de policiamento no Sambódromo, o efetivo vai aumentar um pouco mais. O major destacou que da abertura dos portões ao encerramento dos desfiles devem passar pelo Sambódromo de São Paulo cerca de mil policiais militares. O carro abre alas da escola de samba Camisa Verde e Branco, que abre os desfiles desta segunda noite do carnaval paulista, já está posicionado e os últimos preparativos estão em andamento. O trânsito na região do Sambódromo, por enquanto, não apresenta grandes problemas e o acesso ao local está tranqüilo.