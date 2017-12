Segunda safra de milho do Brasil está adiantada, diz consultoria

Com o plantio realizado em 99 por cento da área prevista nos Estados do centro-sul do país, algumas lavouras do Centro-Oeste e do Paraná já entram na fase de floração, disse a consultoria Clarivi, em levantamento semanal.

Segundo a Clarivi, 91,4 por cento da safra brasileira estava em germinação/desenvolvimento vegetativo, contra 90,7 por cento na mesma época do ano passado. Estavam em floração 6,8 por cento das lavouras nacionais até o final da semana passada, ante 5,7 por cento na mesma data de 2013.

Apesar de relatos de atrasos no plantio em algumas regiões, devido a chuvas que atrasaram a colheita da soja, os indicadores apontam um andamento da "safrinha" semelhante ao do ano passado.

Em Mato Grosso, que lidera a produção de milho no país, 6,7 por cento das lavouras estão em floração, contra 6,5 por cento no início de abril de 2013.

No Paraná há, inclusive, um adiantamento: 10 por cento das lavouras já estão na fase de floração --que antecede o enchimento de grãos--, contra 6 por cento no mesmo período de 2013.

A Somar Meteorologia disse nesta segunda-feira que a previsão é de uma semana com chuvas no Brasil Central e no Sudeste, bem diferente do clima seco que afetou lavouras de grãos no início do ano.

Desestimulados por preços mais baixos, os produtores brasileiros plantaram uma área 2,3 por menor de milho na segunda safra deste ano, contribuindo para uma redução de 7,4 por cento na colheita total do país em 2013/14.

O Brasil deverá colher 75,45 milhões de toneladas na primeira e segunda safras de milho somadas, após registrar um recorde de 81,5 milhões na temporada anterior.

A prática de plantar uma segunda safra milho, logo após a colheita de verão, permitiu ao Brasil praticamente dobrar a produção do cereal em menos de 10 anos.

No Paraná, o clima também tem contribuído.

"No geral as lavouras de milho estão com excelente potencial", disse o técnico Jovir Vicentini Esser, de Cascavel, em um relatório diário da Secretaria Estadual de Agricultura.

O relatório mais recente do Departamento de Economia Rural do Paraná apontava que mais de 90 por cento das lavouras do Estado tinham condições "boas".

(Por Gustavo Bonato)