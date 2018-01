Segundo Anatel, Brasil tem quase 90 milhões de celulares A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de divulgar os números de telefones móveis em operação no País ao final de março: 89,408 milhões. Este total representa cerca de 1,3 milhão de novos celulares, o maior crescimento mensal deste ano. Do total de terminais em atividade, cerca de 72 milhões são pré-pagos, ou 80,5% do total. O número de novos celulares em março cresceu 126% em comparação aos 594 mil novos celulares de fevereiro. No acumulativo do trimestre, foram 3,198 milhões de novos assinantes. O resultado de março manteve a tendência de crescimento da penetração do serviço móvel no País, que passou de 47,47, em fevereiro, para 48,14. O indicador, que representa o número de telefones em serviço para cada grupo de 100 habitantes, cresceu 20,12% nos últimos 12 meses no Brasil. Divisão de mercado A Vivo permanece na liderança do mercado brasileiro de telefonia móvel, com 33,71% dos assinantes - uma pequena redução em relação aos 34,10% de fevereiro. A TIM mantém a segunda colocação do mercado, com 23,53% (23,52% em janeiro), seguida da Claro, com 21,75% (21,51% em fevereiro). A Oi (Telemar) tem 12,55% (12,39% em fevereiro); a Telemig/Amazônia Celular, 5,18% (5,24% em fevereiro); a Brasil Telecom GSM tem 2,75% (2,70% em fevereiro). A tecnologia GSM continua em expansão e na liderança do mercado, com 48.621.573 acessos (eram 46.009.905 em janeiro), ou 54,38% do total. A tecnologia CDMA registra 24.811.128 acessos (27,75%) e a TDMA, 15.854.590 (17,73%).