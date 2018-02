Segundo filho do príncipe William e Kate nascerá em abril

LONDRES - O segundo filho do príncipe de Cambridge, William, e sua esposa Kate nascerá em abril de 2015, informou nesta segunda-feira, 20, o palácio de Kensigton em comunicado.

Um porta-voz oficial dos duques de Cambrigde afirmou, além disso, que Kate continua sofrendo do que se chama de hiperêmese gravídica, que provoca fortes náuseas, apesar de "estar melhorando solidamente".

"Suas altezas reais, o duque e duquesa de Cambrigde, estão encantados de confirmar que esperam um bebê para abril de 2015", afirmou a nota do palácio.

A gravidez de Kate foi anunciada publicamente em 8 de setembro, embora, na época, ela e William não tenham revelado de quantos meses a duquesa estava grávida. Desde então, Kate foi obrigada a cancelar vários compromissos oficiais por causa das náuseas.

No entanto, o mesmo porta-voz revelou hoje que Kate receberá amanhã, em um ato programado, a visita do presidente de Cingapura, Tony Tan, e sua esposa, como marco do início da passagem de quatro dias do casal pela Grã-Bretanha.

O segundo filho dos duques de Cambrigde se transformará no quarto na linha de sucessão ao trono britânico. Estão na sua frente o seu irmão, o príncipe George, o seu pai, o William, e seu avô, o príncipe Charles. / EFE