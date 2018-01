Segundo IBGE, País tem mais municípios com acesso à web De 1999 a 2005, o percentual de municípios com provedores de internet, empresas que possibilitam o acesso ao mundo online, passou de 15% para 46%, que representa um aumento de 206,7%, segundo mostra pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 24, pelo IBGE. O levantamento mostra também que as bibliotecas públicas são os equipamentos culturais mais presentes nos municípios brasileiros. São 6.545 bibliotecas localizadas em 4.726 municípios (85% do total), com uma relação de 1,2 bibliotecas por município. Seguem em importância relativa as videolocadoras (de fitas e DVDs) em 78% dos municípios, os estádios ou ginásios esportivos (77%), lojas de discos, CDs, fitas e DVDs (55%), estações de rádio FM (51%) e provedores da Internet (51%). Por outro lado, apenas 21% dos municípios brasileiros possuem salas de teatro e somente 31% têm livrarias. Em 1999 havia 35% dos municípios com livrarias no País e, segundo afirmam os técnicos do IBGE no documento de divulgação dos dados, "o decréscimo do número de municípios com livrarias pode ser justificado pelo redirecionamento da distribuição de livros por diferentes formas como lojas multimídia, supermercados, bancas de jornais, distribuição pelo governo, ou seja, o ritmo da produção de livros no país não acompanha necessariamente a evolução da presença de livrarias nos municípios brasileiros".