Segundo o Gartner, 80% dos internautas terão vida virtual Nem bem estreou a versão brasileira do game/comunidade Second Life, o Gartner liberou uma pesquisa em que indica que, até o final de 2011, 80% dos usuários ativos de internet terão algum tipo de vida paralela em um universo virtual na internet, não necessariamente no popular SL. De fato, em evento recente em São Paulo, sobre a evolução tecnológica das aplicações chamadas Web 2.0, executivos do Gartner afirmaram que estes mundos virtuais podem ser precursores de novas formas de relacionamento e interação entre pessoas e empresas. O alerta da companhia é para que as empresas de um modo geral acompanhem e investiguem o fenômeno com atenção, mas de forma controlada, pelo menos até que estes ´universos virtuais´ se estabilizem. "Os aspectos colaborativos e comunitários destes ambientes predominarão no futuro, e muitas oportunidades comerciais significativas ficarão limitadas a algumas áreas de nicho", afirmou Steve Prentice, vice-presidente de análises do Gartner.