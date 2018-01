Segundo o Ipsos, 52% compraram produtos piratas nos últimos 3 anos Pesquisa realizada pela Ipsos Public Affairs, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, mostrou que 52% dos brasileiros compraram produto pirateado nos últimos três anos. No levantamento, 46% disseram que não adquiriram este tipo de mercadoria e 2% não souberam ou preferiram não responder. Foram entrevistadas 1.000 pessoas de nove Regiões Metropolitanas e mais 70 municípios do País. O estudo apontou que a maioria dos homens (59%) comprou produtos piratas, enquanto a maior parte das mulheres (53%) respondeu que não fez parte deste grupo. Por classe social, a maior representatividade entre os compradores foi verificada nas classes "A" e "B" (66%), seguida pela participação da classe "C" (59%), enquanto a maioria dos integrantes das classes "D" e "E" (55%) não obtiveram estes produtos. Quanto às regiões brasileiras, somente a Sul apresentou parte mais significativa (61%) de não-compradores de mercadorias pirateadas. Nas demais, a maior parte adquiriu os produtos: Norte e Centro-Oeste (62%), Nordeste e Sudeste (53%). No levantamento por renda, responderam que obtiveram este produtos a maior parte das pessoas que recebe entre R$ 501 e R$ 1.000 (55%); de R$ 1.001 a R$ 1.800 (63%); e acima de R$ 1.801 (60%). Entre os indivíduos com renda até R$ 300 e na faixa entre R$ 301 e R$ 500, a maioria, com 62% e 55%, respectivamente, não comprou mercadorias pirateadas. CDs lideram O estudo da Ipsos revelou que os CDs continuam na liderança dos itens pirateados consumidos. Pirataria de filmes, música e software No conjunto de entrevistados que adquiriram estes produtos, 50% compraram CDs de música. Em seguida, apareceram as citações de DVDs em geral (21%), brinquedos (17%), óculos escuros (16%), DVDs de filmes (15%), relógios (14%), bolsas (13%), equipamentos de som para casa ou carro (7%), fitas de vídeo (4%), programas de computador (4%) e aparelhos de videocassete (2%). Se for levada em conta a participação de itens pirateados em cada produto comprado, 82% dos CDs comprados são ilegais e 69% dos DVDs de filmes se enquadram nesta categoria. Indagados se a pirataria representa um problema, 52% dos consumidores responderam que não, "porque o Brasil é um país pobre as pessoas nem sempre tem dinheiro para comprar produtos oficiais". Na outra ponta, 46% disseram que os itens piratas representam um problema, porque "podem tirar empregos de trabalhadores".