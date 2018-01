Segundo pesquisa, 25% dos gamers dos EUA tem mais de 50 anos Que os jogos fazem sucesso entre os jovens, não se discute. Considerando que a primeira geração que teve acesso a videogames chegou à vida adulta, também é normal pensar em um número razoável de marmanjos curtindo seus jogos. Mas a surpresa é que um estudo recente da Entertainment Software Association - ESA, entidade que representa a indústria do entretenimento eletrônico dos EUA mostra que um quarto dos jogadores ativos tem mais de 50 anos. A pesquisa só não esclareceu a natureza dos jogos, certamente não os de ação mais movimentados, mas games ´cerebrais´ como versões online de xadrez ou o de enigmas matemáticos sudoku, além de outros jogos casuais. Segundo o estudo da ESA, referente a 2005, nos EUA, 44% dos jogadores tem entre 18 e 49 anos, e 31% têm abaixo de 18. A idade média é de 33 anos. Homens são três em cada cinco jogadores. Títulos de ação são a maioria, com 30,8% dos jogos comprados, seguido de esportes, com 17,3% e de corrida, com 11,1%. O setor, como um todo, movimentou US$ 7 bilhões no ano passado, contra US$ 7,4 bilhões.