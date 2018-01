Segurança bem humorada VIRUSLIST.COM - No endereço www.viruslist.com, há espaço para os analistas de vírus do Kaspersky Lab comentarem sobre seu trabalho, publicarem fotos e notícias. Eugene Kaspersky escreve ao lado de outros desenvolvedores, como o pupilo Roel Shouwenberg, de 24 anos, principalmente sobre segurança. Mas também há notas com suas impressões acerca de viagens pelo mundo. Entre os posts recentes estão imagens de uma aranha caranguejeira vista durante visita ao México. THE RYAN AND ROEL SHOW - No Brasil, Ryan e Roel poderiam formar uma dupla sertaneja. Mas a coincidência de seus nomes dentro de uma empresa russa deu origem mesmo a um podcast. Os amigos Ryan Naraine, evangelizador de segurança do Kaspersky Lab, e Roel Shouwenberg, pesquisador de antivírus sênior , decidiram ouvir os conselhos dos colegas que os assistiam discordar sobre qualquer assunto e publicaram na internet as divergências sobre segurança. Veja em http://ryanandroel.com. THE TSAR OF RUSSIAN IT BUSINESS - Quem se arriscaria a dizer que um criptógrafo não tem bom humor? Eugene Kaspersky ignora a fama de sisudo dos compatriotas e mentes de exatas em geral. Depois de se deixar fotografar vestido como um índio para a celebração do aniversário do Kaspersky Lab no ano passado, engajou-se em uma produção cinematográfica na qual encarna um czar hábil em defender uma donzela dos malfeitores. Confira: http://br.youtube.com/watch?v=oVMeCEzMSDU.