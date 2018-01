Segurança do Mac OS X é quebrada em meia hora Um suíço, confiante na segurança do sistema operacional da Apple, decidiu usar seu novo Mac Mini como um servidor, rodando o Mac OS X. Além disso, decidiu propor uma competição convidando hackers a tentar invadir sua máquina, no último dia 22. O único problema é que não demorou muito: cerca de 30 minutos depois, um hacker chamado ´gwerdna´ invadiu o sistema , vencendo o "concurso". De acordo com declarações do invasor, ele se aproveitou de uma falha não divulgada do OS X. O concurso ainda está em andamento, já que um dos desafios é apagar o HD do Mac Mini, o que ninguém conseguiu fazer até o momento. O acontecido também mostra que o sistema da Apple, tido como mais seguro do que ambientes concorrentes como o Windows, da Microsoft, pode revelar um número significativo de falhas passíveis de serem exploradas por invasores. E que isso só não havia acontecido antes porque a empresa não havia conquistado atenção suficiente para atrair a atenção dos hackers. O idealizador do concurso, que preferiu não revelar sua identidade, afirmou que detectou várias falhas no Mac OS X que são ligadas ao sistema BSD Unix, no que foi baseado o OS X, e que embora tenham sido resolvidas no BSD, as mesmas falhas continuam sem correção no ambiente da Apple.