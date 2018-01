Segurança por até três anos Os produtos Apple têm garantia mundial por um ano e suporte técnico por telefone durante 90 dias. Estão cobertos os custos das peças e da mão-de-obra. Com o programa Apple Care, esses benefícios podem ser estendidos por três anos. No Brasil, o custo do Apple Care é de R$ 499 para os iMacs e Mac minis, R$ 799 para MacBooks de entrada e Air e R$ 1.199 para os MacBooks Pro. Os iPods também podem ser segurados. Por aqui, o custo do Apple Care para os modelos Classic e Touch é de R$ 199 e R$ 99 para os Nano e Shuffle. Pode-se comprar o sistema diretamente no site da maçã.