Seguranças de Paes foram interceptados, diz delegada A delegada Bárbara Lomba, da 15º Delegacia de Polícia (Gávea), informou hoje que a troca de tiros envolvendo seguranças do governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), ocorreu quando um veículo com placa raspada com dois homens fez uma manobra que interceptou quatro policiais militares cedidos à prefeitura. O tiroteio assustou motoristas que passavam pela Estrada das Canoas, em São Conrado, na zona sul da cidade.