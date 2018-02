Seguro DPVAT não terá reajuste em 2014

Conforme a nota divulgada nesta quinta-feira, 19, a análise técnica realizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), com base no pedido encaminhado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e nos trabalhos de supervisão da autarquia, demonstrou não haver necessidade de qualquer aumento nos prêmios tarifários para 2014.

Dessa forma, diz o comunicado, os valores seguem os mesmo de 2013. Em nenhuma das categorias de veículos houve mudança, sendo mantidos os valores das indenizações.