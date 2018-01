Seguro é opção para proteger notebook de roubos Quem usa o notebook, laptop ou palmtop como ferramenta de trabalho corre alto risco de amargar algum prejuízo por causa de roubo ou furto de seu equipamento. Segundo Adílson Meiri Pereira, diretor de Ramos Elementares e Transportes da Porto Seguro, de aproximadamente 20 mil equipamentos segurados pela companhia, cerca de 12%, ou seja, 2,4 mil são roubados ou furtados por ano. O número é considerado elevado. "A queda do preço do notebook trouxe a popularização do equipamento. Em contrapartida, os sinistros vêm aumentando, porque ainda é um produto de valor alto", comenta o diretor da Porto Seguro. Pereira diz que as quadrilhas especializadas em roubos e furtos desse tipo de equipamento agem em aeroportos, no trajeto ou no local de destino do passageiro. "Eles acompanham o profissional desde a saída do aeroporto e o abordam no táxi ou quando ele chega à sua casa ou ao trabalho", conta. "É um crime típico dos centros urbanos", analisa Pereira. Tanto assim que alguns taxistas se recusam a levar passageiros com notebooks por medo de assalto. Desconhecido Embora exista no País há mais de quatro anos, o seguro de notebooks, laptops e palmtops ainda é desconhecido pela maioria dos profissionais que utilizam esse tipo de equipamento, diz André Coutinho, da Coutinho Amaral Corretora de Seguros. Ele diz, porém, que o seguro tem custo baixo e é fácil de ser contratado. O prêmio, valor que o segurado paga para receber a indenização no caso de sinistro, fica em torno de 11% do valor do equipamento. Os preços dos notebooks variam de R$ 3 mil a R$ 15 mil, conforme o modelo e a configuração. O seguro pode ser contratado sem a vistoria física do equipamento para valores de até R$ 7 mil. "A vistoria também pode ser feita de forma virtual", informa Pereira, da Porto Seguro. "O cliente conecta-se ao site da Porto Seguro direto de seu notebook e acessa um programa da companhia. O próprio programa levanta a configuração do equipamento e, se o valor avaliado ficar em até R$ 7 mil, aprova o seguro", afirma. O diretor da Porto Seguro orienta quem tiver interesse em contratar uma apólice que procure um corretor, munido de um documento com as características do equipamento, como marca, modelo e número de série, e forneça a cópia da nota fiscal - se o produto for importado, a guia de importador e a quarta guia de importação. André Coutinho diz que, além de cobrir roubo ou furto qualificado - isto é, quando são deixados rastros do sinistro, como marcas de arrombamento -, a apólice também prevê a cobertura contra incêndio, queda de raio, explosões e impacto de veículos, aeronaves e embarcações. "Muitas vezes, o profissional, até por segurança, leva o notebook no porta-malas do carro e fica sujeito a colisões na traseira do veículo que podem provocar a perda total do equipamento", comenta Coutinho. Prevenção O principal fator que leva à aquisição da apólice, contudo, continua sendo o temor de roubos e furtos. É o caso do gerente de vendas Luís Sérgio Viana. "Uso meu notebook em reuniões fora da empresa e o equipamento chama muito a atenção. Além disso, ando muito pela região da Avenida Paulista, em São Paulo, e viajo periodicamente a trabalho, ou seja, circulo por aeroportos. Esses locais são visados pelos assaltantes e não posso correr o risco de ficar sem meu equipamento." Pereira, da Porto, afirma que a indenização é paga em até uma semana.