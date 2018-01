Segway faz recall de veículos por risco de acidente A Segway, fabricante do scooter homônimo, está realizando o recall de 23500 unidades de seus veículos que se equilibram sozinhos por conta de uma falha no software que controla seus sistemas, e que pode fazer as rodas funcionarem ao contrário inadvertidamente, derrubando o ´motorista´, o que já aconteceu gerando dentes quebrados em pelo menos um incidente. A Comissão de Proteção ao Consumidor dos EUA disse nesta quinta que os consumidores devem interromper o uso do veículo imediatamente. A Segway está cooperando com o recall voluntário. A empresa recebeu seis informes de problemas com o transportador pessoal resultando em ferimentos na cabeça e punho. A Segway está oferecendo aos seus consumidores, que incluem mais de 150 departamentos de polícia ao redor do mundo, um upgrade gratuito de software que irá consertar o problema. As atualizações serão feitas nos 100 escritórios de representantes e assistências técnicas da empresa ao redor do globo, segundo a porta-voz da Segway Carla Vallone. A empresa, que tem sede em Bedford, nos EUA, pagará para enviar os dispositivos necessários para os centros de serviços. É a segunda vez que os veículos, que custam entre US$ 4 mil e US$ 5 mil passam por um recall desde o início de sua comercialização em 2002. Em 2003, um programa de reparos envolveu as 6 mil unidades vendidas até então, e envolvia o risco dos usuários caírem do scooter quando a bateria estava com pouca carga. Embora exista o risco de queda, técnicos da Segway afirmaram que é preciso uma série de condições pouco usuais para que a falha aconteça. Representantes da empresa, no entanto, não comentaram se o problema já gerou processos na Justiça norte-americana. A empresa também evitou comentários sobre a gravidade dos ferimentos registrados. "Qualquer machucado é demais para nós. Esta companhia construiu sua reputação baseada na segurança. Desde o primeiro dia, este foi o nosso objetivo", disse Jim Norrod, executivo chefe da Segway. O tombo mais famoso com um Segway aconteceu em 2003, quando o presidente George W. Bush tentou dirigir um Segway numa propriedade da família. O dispositivo caiu, levando Bush consigo, que conseguiu cair de pé com um estranho pulo sobre o scooter. Só que aquele incidente teve uma causa completamente different: Bush não tinha ligado o Segway.