Seis de 10 vôos são cancelados em Congonhas Seis de dez vôos foram cancelados na primeira hora de funcionamento do Aeroporto de Congonhas hoje, dia em que foi reaberta a pista principal. A informação é da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O índice apurado no terminal da capital paulista é considerado muito alto (60%), mas não estaria relacionado às condições de tempo, a problemas no controle aéreo ou à operacionalidade das pistas. Segundo a Infraero, os cancelamentos ocorreram em razão da readequação de horários e cabe às companhias aéreas informar aos passageiros quais os novos horários dos vôos. As informações são da TV Globonews.