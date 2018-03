Seis escolas fazem amanhã Desfile das Campeãs de SP O desfile das escolas de samba campeãs do carnaval paulistano acontece nesta sexta-feira, 8, a partir das 22 horas, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. As quatro escolas do Grupo Especial mais bem avaliadas pelos jurados e as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso voltam à avenida para apresentarem seus sambas-enredo. A campeã do carnaval deste ano, a Vai-Vai, será a agremiação que fechará o desfile. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), a ordem das escolas será decrescente. Primeiro desfila a segunda colocada do Grupo de Acesso (Leandro de Itaquera), seguida pela campeã do mesmo grupo, a Unidos do Peruche. A terceira escola a se apresentar será a quinta colocada do Grupo Especial, a Tom Maior, com previsão de início à meia-noite. O desfile das Campeãs segue com a Rosas de Ouro, Unidos de Vila Maria, Mocidade Alegre e a campeã do carnaval 2008, a Vai-Vai. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias do Sambódromo do Anhembi. Mas os foliões que quiserem aproveitar mais um pouco do carnaval precisam correr: as entradas dos setores E e F da arquibancada, que eram vendidos a R$ 20, já se esgotaram. Segundo a Ingresso Fácil, empresa responsável pela venda dos bilhetes, até as 17 horas de hoje, 16.674 ingressos já haviam sido vendidos. Os outros setores de arquibancada, as mesas e cadeiras de pista e os camarotes ainda têm ingressos para a apresentação de amanhã. Os preços variam de R$ 25,00 (setores A e J de arquibancada) a R$ 16 mil (camarote para 25 pessoas).