Seis pessoas são mortas em chacina no Paraná Seis pessoas - cinco homens e uma mulher - foram executadas no fim da noite de ontem dentro de uma casa de dois cômodos no Bairro Xaxim, região sul de Curitiba. As testemunhas ouvidas pela polícia disseram que os mortos eram usuários de droga, por isso a polícia trabalha com a hipótese de que seria um acerto de contas do tráfico. As informações são de que o crime teria sido cometido por três homens, mas até a tarde de hoje a polícia ainda não tinha pistas sobre eles.