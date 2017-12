Seis PMS de Campinas são indiciados por chacina Seis PMs de Campinas foram indiciados pela morte do adolescente Joab Neves dos Santos, de 17 anos, uma das 12 vítimas da chacina de Campinas, nos dias 12 e 13 de janeiro, que ocorreu após o assassinato de um policial na mesma região da cidade. Cinco dos seis policiais estão presos. A força-tarefa da Polícia Civil considera já ter provas contra os seis no caso da morte do adolescente.