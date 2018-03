Seis suspeitos morrem em perseguição e tiroteio no Rio Seis homens morreram na noite de ontem após tiroteio entre policiais militares, no bairro de Todos os Santos, no subúrbio do Rio. Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina na região, os policiais desconfiaram dos homens que estavam em dois carros perto do antigo Jardim Zoológico, na rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. Houve perseguição aos suspeitos e tiroteio pelas ruas da região. Nenhum morador ficou ferido.