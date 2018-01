SELETA DE GAMES DO LINK QUEBRA-CABEÇA GAME | Boom Blox PLATAFORMA Wii WEB | www.ea.com/boomblox PREÇO | R$ 250 (em média) DETALHES | Criado por Steven Spielberg, foi uma das maiores surpresas do ano para Wii, pois introduziu uma conceito de jogo inovador e foi um dos poucos jogos decentes para o console que não foi feito diretamente pela Nintendo. O game é um quebra-cabeças viciante que usa com maestria os controles do Wii. O desafio inicial consiste em derrubar blocos usando uma bolinha, que é arremessada com o controle. Conforme se avança, os desafios ficam cada vez mais complexos, envolvendo blocos explosivos, personagens oponentes e armadilhas. A física do jogo é o ponto alto. Os blocos, com diferentes massas, se comportam como no mundo real, reagindo a impacto e derrubando uns aos outros, como dominós. O modo de jogo que permite que se crie as próprias fases funciona quase como um LittleBigPlanet mais simplificado, mas igualmente divertido. ACROBÁTICO GAME | Mirror’s Edge PLATAFORMA CP> PlayStation 3, Xbox 360, PC WEB | www.ea.com.br PREÇO | R$ 300 (PS3 e X360) R$ 100 (versão para PC) DETALHES | O jogo inaugurou uma nova categoria em jogos de primeira pessoa. Além de ser um jogo de tiro e exploração, também é um jogo de acrobacias e agilidade. A protagonista do game faz parte de uma rede de mensageiros que luta contra um governo totalitário. Para entregar sua mensagem, é preciso que ela se esgueire pelas fendas dos prédios e pule cuidadosamente pelos prédios da cidade, evitando cair no chão ao mesmo tempo que sobrevive às investidas da polícia, que tem ordens de atirar ao primeiro contato. Existem lutas, mas não na intensidade dos games de tiro comuns. Muitos jogadores não conseguiram se adaptar ao estilo de jogo, que pode ser descrito como uma mistura de Metal Gear, Prince of Persia e Portal, isto é, com elementos de ação furtiva, agilidade e quebra-cabeças. CLÁSSICO MODERNO GAME | Castlevania: Order of Ecclesia PLATAFORMA | Nintendo DS WEB | www.konami.com PREÇO | R$ 160 (em média) DETALHES | Aguardada continuação da série de jogos de exploração e combate contra seres sombrios. Depois de algumas tentativas de pouco brilho no Nintendo DS, Castlevania finalmente volta ao caminho virtuoso que consagrou o game no PlayStation original. Muita exploração, inimigos memoráveis, gráficos caprichados e uma personagem carismática, a primeira em quase uma década. Usando armas mágicas e poderes místicos, que podem ser roubados de monstros no decorrer do jogo, você precisa desvendar o mistério que envolve a suposta volta de Drácula do reino dos mortos. O jogo tem um ritmo alucinante, e a exploração dos vastos cenários, aliados aos sólidos elementos de RPG, fazem dele um título obrigatório. DOMINAÇÃO GLOBAL GAME | Civilization Revolution PLATAFORMA | Nintendo DS WEB | www.civilizationrevolution.com PREÇO | R$ 170 (em média) DETALHES |O game de estratégia militar e política ganhou uma versão bacana no Nintendo DS. O objetivo do jogo é a dominação global. Primeiro, é preciso definir qual a inclinação da nação que você criará. Escolhendo seu líder dentre figuras históricas, como Gandhi, Napoleão e Cleópatra, você dá algum tipo de vantagem ao seu povo, mas ao mesmo tempo fica com as fraquezas de cada civilização escolhida. Além de construir um exército, é preciso desenvolver a ciência, a tecnologia, o comércio e a diplomacia. Uma nação suficientemente endinheirada não precisa entrar em guerra, pode simplesmente comprar o território inimigo ou vencer culturalmente, incutindo medo ou adimiração nos corações dos vizinhos. É o game mais viciante do ano no DS. BOLÃO GAME | Pro Evolution Soccer 2009 PLATAFORMA |PlayStation 3, Xbox 360 WEB | www.konami.com PREÇO | R$ 230 (em média) DETALHES| Mesmo com a evolução brutal de Fifa 09, a série Pro Evolution – que no Brasil era conhecida também pelo nome japonês, Winning Eleven – para muita gente ainda é sinônimo de futebol digital. Mesmo com poucas mudanças em relação às versões anteriores, o game oferece um ritmo de jogo mais rápido, uma fluidez de passes e lances ímpar, que mesmo sem o refinamento de Fifa, seduz os jogadores. DISTOPIA GAME | Fallout 3 PLATAFORMA | PlayStation 3, Xbox 360 WEB | http://fallout.bethsoft.com PREÇO | R$ 250 (versão standard), R$ 300 (versão de luxo) DETALHES |