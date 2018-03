A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Algodão Social (IAS) assinaram novo contrato visando à certificação do processo e emissão do Selo de Conformidade Social para os produtores do Estado de Mato Grosso, na safra 2008/2009. O selo informa a origem do produto cultivado e atesta o respeito aos trabalhadores do campo.