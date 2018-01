Selo digital em e-mail chega a 10 mil usuários O Comprova.com, portal que valida juridicamente transações eletrônicas, registrou um crescimento superior a 300% no número de pessoas físicas que já enviaram e-mails com este ´selo´ de segurança só no primeiro semestre deste ano, na comparação com igual período em 2005. O serviço registrou quase mil novos usuários por mês e, hoje, conta com 10 mil usuários ativos. ?Esse crescimento reflete a necessidade cada vez maior da utilização de formas seguras para se prevenir contra fraudes na web?, afirma Marcos Nader, diretor-geral do Comprova.com. O serviço E-Mail Comprova funciona como uma carta registrada, porém de forma mais rápida - pois segue pela internet - e legalmente segura. O mecanismo funciona graças ao Carimbo do Tempo, criado pelo Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e emitido pelo Comprova.com. Esse selo é anexado ao corpo da mensagem e protocola digitalmente a hora e a data oficiais brasileiras. A empresa ainda espera um crescimento dez vezes maior até o final do ano.