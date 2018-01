Selo é primeiro a ganhar mais com vendas digitais

Desde que o MP3 se tornou popular, há uma década, os executivos da indústria fonográfica vivem obcecados pela seguinte questão: quando é que as vendas digitais vão, finalmente, superar as de CDs? Para a Atlantic Records, tradicional selo que lançou artistas como Ray Charles, John Coltrane e Led Zeppelin, esse momento já chegou. A Atlantic, uma unidade da Warner Music, disse que alcançou uma marca que nenhum outro grande selo alcançou: mais da metade de suas vendas nos Estados Unidos agora vem de produtos digitais, como downloads do iTunes e ringtones para telefones celulares. Na Warner, as vendas digitais representaram 27% das vendas nos EUA no último trimestre. Apesar da marca impressionar, a realidade dessas empresas é semelhante à dos produtores de jornais e de televisão. Enquanto as fontes de renda vindas do negócio digital estão se tornando uma grande fatia, o bolo vem encolhendo rapidamente. Analistas da consultoria Forrester Research estimam que as vendas de música nos EUA vão cair para US$ 9.2 bilhões em 2013. Neste ano, elas representaram uma soma de cerca de US$ 10 bilhões, segundo números da RIAA. Em 1999 eram US$ 14.6 bilhões. Surge então a esperança que as vendas digitais compensarão o declínio da venda de CDs. "Ainda não está claro se as vendas digitais podem recuperar as perdas nos formatos físicos", diz John Rose, antigo executivo da EMI. Ao invés disso, a indústria espera crescer variando as fontes de renda, através de nichos a qual não possuía acesso antes, como venda de ingressos e publicidade das turnês de artistas. Desde 1999, quando o Napster foi criado, o destino do mercado fonográfico foi acompanhado por companhias de outras áreas, como televisão, cinema e jornais, cujos negócios tradicional também andam com problemas. Em praticamente todos esses ramos, executivos lutam para para manter seus antigos negócios enquanto migram para formatos digitais. Um processo difícil que o executivo chefe da NBC, Jeff Zucker, descreve como "trocar dólares analógicos por centavos digitais". A Atlantic, cujos artistas incluem ainda a banda de indie rock Death Cab for Cutie e o rapper Kid Rock, é a primeira grande gravadora a dizer que a maior parte de suas vendas vem de fontes digitais. E diz que fez isso sem ver o comércio de meios físicos cair, como o resto do setor. Ao fazer a mudança para o negócio digital, a indústria fonográfica tornou-se muito mais complexa. As vendas da Atlantic incluem serviços de assinatura e ringtones. Ao mesmo tempo, as gravadoras estão gastando menos para promover artistas. Segundo Julie Greenwald, presidente da Atlantic, "nos tempos anteriores à internet fazíamos tudo em nome da promoção dos músicos". Entre os cortes estão reduções nos gastos para produzir vídeos e para apoiar turnês publicitárias quando um novo álbum é lançado.