Sem acordo, greve dos professores de SP completa um mês Após protesto na frente da Prefeitura de São Paulo, no centro, professores e servidores da rede municipal de educação decidiram nesta sexta-feira, 23, manter a greve da categoria, que já dura 31 dias. O ato, com 5 mil pessoas, fechou o Viaduto do Chá por mais de três horas. Há 15 dias, a Prefeitura ofereceu abono de 15,38% aos profissionais que ganham o piso. Aos outros, o aumento é de 13,43%. A categoria reivindica incorporação escalonada do bônus aos salários em três etapas, com início neste mês. Segurança nas escolas e menos alunos por classe também estão na pauta.