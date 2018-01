‘Sem adesão, TV digital pode ser suplantada pela internet’ E a tão falada, mas desconhecida, TV digital, pega ou não pega? Para o jornalista Paulo Markun, faltam atrativos aos espectadores. O sistema estreou na cidade de São Paulo em 2 de dezembro, mas até agora não empolgou. Muito caros, os decodificadores – necessários para sintonizar os canais em alta definição– não foram um sucesso de venda e fabricantes como a Positivo pararam de produzir novos modelos por excesso no estoque. A REDE POR MARKUN OHMYNEWS: "O jornal colaborativo da Coréia do Sul ajudou a eleger um presidente. Só que lá a imprensa é censurada. No Brasil é preciso achar um formato para o jornalismo cidadão." VÍDEOS: "A quantidade de experimentos, como Joost, YouTube e o Videolog.tv, é enorme. Estão caindo as barreiras entre TV e web. Só não sei qual modelo irá vingar." BLOG: "A web não é a panacéia universal, mas democratiza a comunicação. Se hoje voltasse a ditadura no Brasil, não conseguiriam calar as críticas em blogs, por exemplo." "A opção das grandes redes de TV em apenas transmitir (em alta definição) a mesma programação dos canais analógicos reduz o interesse do público", diz ele. "Nós acreditamos que dar mais opções de canais (o que a tecnologia permite) pode causar maior comoção." Em julho, a Cultura passará a transmitir um segundo canal, com programação educativa desenvolvida em parceria com o governo e universidades estaduais. E Markun diz que há planos de transmitir mais canais simultaneamente. "Teremos em breve um terceiro e um quarto", adianta. "Programação não é problema. Lógico que não há como ter produções nos padrões das grandes redes, com alto custo. Mas há a oportunidade de segmentar, com conteúdo independente e de acervo da emissora." Outro entrave que impediu a TV digital de decolar, diz ele, foi a falta da interatividade, prometida no lançamento do sistema e que permitiria, por exemplo, obter mais informações sobre programas ou votar em enquetes. A tecnologia ainda passa por problemas burocráticos. "Essas questões mais dia menos dia serão resolvidas. Mas, com a demora, periga a TV digital ser suplantada a médio prazo pela transmissão de programas pela internet. Quando você tiver a disseminação de banda larga pelo Brasil, isso se tornará muito possível", diz. Segundo ele, as fronteiras entre TV e internet estão acabando. "Hoje já é possível a transmissão de programas tanto pelo canal digital (de TV) como pela web com alta qualidade." Qual dos modelos irá vencer? "Não se sabe. Mas estamos acompanhando o movimento".R.M.