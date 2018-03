Sem ajuda financeira América Latina irá ao caos, diz Uribe

O mandatário somou desta maneira a sua voz à de outros colegas sul-americanos, que em uma reunião com o presidente dos EUA, Barack Obama, pediram o apoio da maior economia do mundo para facilitar a liberação de recursos financeiros que permitam enfrentar com sucesso a crise.

"Se não há um financiamento oportuno em níveis adequados para financiar as políticas de proteção social nesta crise, os países podem cair em uma anarquia que conduza a mais violência", disse Uribe ao resumir os pontos apresentados por seu país na 5a Cúpula das Américas.

Sem crédito, "os países podem desesperadamente buscar fontes de financiamento caras demais e de curto prazo que nos produzam uma nova crise de dívida", advertiu.

O mandatário colombiano conversou longamente com Obama no almoço oferecido aos 34 chefes de Estado americanos presentes na cúpula, uma lista de países da região que exclui apenas Cuba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ausência da ilha comunista na cúpula, devido à sua exclusão da OEA há 47 anos, tem marcado os debates entre Obama e seus colegas do continente.

Uribe, firme defensor da economia de mercado e importante aliado de Washington, reclamou o início de um processo para que Cuba "se reintegre plenamente aos foros hemisféricos".