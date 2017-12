Sem brilho, Bayern vence Braunschweig antes de pegar o Real

Com o gol, o peruano de 35 anos fez gols em todos os times do Campeonato Alemão.

O Bayern garantiu o título alemão duas semanas atrás e não havia vencido nenhum de seus três últimos jogos. Para o jogo deste sábado, o time estava sem vários de seus principais jogadores, incluindo o goleiro Manuel Neuer e o lateral esquerdo David Alaba.

Apesar de ainda estar com vários nomes importantes em campo, o Bayern penou diante dos agressivos anfitriões, que buscavam algum ponto para evitar o rebaixamento.

O Braunschweig, sem Karim Bellarabi e Marcel Correia, suspensos pelo técnico Torsten Lieberknecht por dormir demais e perder uma reunião do time, estava bem mais animado, apesar da ausência do grande artilheiro Domi Kumbela, contundido.

O Bayern precisou de mais de uma hora para entrar no jogo. Pizarro marcou de um ângulo fechado depois de um passe bem calculado de Mario Götze, e o reserva Mandzukic sossegou os ânimos a quatro minutos do final.

O Borussia Dortmund garantiu sua vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões se firmando na segunda colocação e abrindo uma vantagem de seis pontos sobre o terceiro colocado Schalke, que enfrenta o Stuttgart no domingo, com uma vitória de 4 x 2 sobre o Mainz.

Marco Reus, em bom forma, acertou o travessão aos três minutos, e dois mais tarde o Dortmund se deu melhor graças ao chute desviado de Milos Jojic.

O Mainz se recuperou duas vezes com gols do japonês Shinji Okazaki, mas duas vezes os anfitriões reagiram quase instantaneamente com o 18º gol de Robert Lewandowski na atual campanha e outro do zagueiro Lukasz Piszczek.

Lewandowski, em seu penúltimato jogo em casa com o Dortmund antes de ir para o Bayern, forçou Niko Bungert a usar as mãos para deter a bola na área.

Bungert foi expulso e Reus converteu da marca do pênalti para selar a quarta vitória consecutiva de seu time na liga alemã.

O ex-campeão Werder Bremen praticamente garantiu outra temporada na primeira divisão batendo o Hoffenheim por 3 x 1 e ficando nove pontos distante da zona de rebaixamento a três jogos do final da temporada.

O Freiburg também se afastou do perigo virando a partida que perdia por um gol e derrotando um Borussia Mönchengladbach de dez homens por 4 x 2 e somando 35 pontos.

O Gladbach viu suas chances de atuar na Liga dos Campeões seriamente ameaçadas depois de cair para sexto, dois pontos longe da quarta colocação que leva à rodada classificatória do torneio da elite europeia.

(Por Karolos Grohmann)