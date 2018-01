Sem capa, como julgar a pessoa pelo livro que ela lê?

Desde o lançamento do Kindle e seus similares, o mundo das editoras de livros está soterrado de perguntas. Eles vão ajudar ou prejudicar as vendas? Vão canibalizar a indústria ou reanimá-la? Mas estão todos deixando de lado a questão "central": o que vai ser do exibicionismo literário em um mundo de e-readers? Com 3,5 mil livros no Kindle - é isso que cabe no DX -, você é mais ou menos cabeça do que se os livros estivessem na prateleira? A prática de julgar pessoas pela capa do livro que leem é consagrada. E o Kindle, que tem a cara de uma grande calculadora branca, é o equivalente hi-tech do papel pardo. Julgamentos vão ficar cada vez mais difíceis. Talvez o fator camuflagem seja o maior desafio que o Kindle impõe: quando ninguém sabe o que você está lendo, como deixar claro que é a nova biografia de Abraham Lincoln e não Ele Simplesmente Não Está A Fim de Você. Sem falar que é a morte da frase puxadora de conversas: "Puxa, você está lendo o (complete com o nome de um autor sério)". Michael Silverblatt, apresentar do programa de rádio norte-americano Bookworm usa o termo "desejo literário" para descrever a atração por estranhos que leem seus livros favoritos. "Quando eu era adolescente, na fila do cinema, se eu visse alguém com algum livro que eu adorasse, começava a ter fantasias sobre ser o melhor amigo ou amante daquela pessoa." David Rosenthal, vice-presidente da editora Simon and Schuster, usa um Sony Reader para ler originais, mas na hora do lazer nem pensar. "Acho estranho ter um tablete de metal onde deveria haver um livro." Anos atrás, o escritor Nicholson Baker, ao começar em um novo emprego, levou debaixo do braço uma cópia do livro Ulisses. "Eu queria que as pessoas soubessem que eu não era só um freelancer, mas um que lê James Joyce", disse. E agora? Ele diz que fica animado quando vê alguém lendo algo que escreveu "não importa onde nem como". Pois bem, dada a fragilidade financeira do mundo editorial, muitos autores estão dispostos a deixar essas questões de lado. Chris Cleave, escritor que tem uma coluna no The Guardian, vai direto ao ponto. "Quero que leiam o que eu escrevo. Nem que eu tenha que fazer cópias à mão."