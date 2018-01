Sem empolgação, Curitiba aguarda estreia da seleção Quando Curitiba foi anunciada como cidade sede da Copa do Mundo pouco mais de 50 pessoas enfrentaram a chuva e o frio e estavam no Parque Barigui para festejar a escolha da cidade. A um dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia, o frio, a chuva e o pouco interesse ainda parecem predominar sobre a cidade. Com uma tímida reação do mercado por conta das vendas de bandeiras para carros e camisas da seleção, a capital paranaense chega à Copa como resultado do pouco interesse dos governos estadual e municipal em divulgar o evento e contagiar a população, tradicionalmente fria em eventos populares.