Sem nomes ‘grandes’, aposta da programação é na diversidade Além de poder ficar conectado a uma velocidade altíssima por uma semana, quem estiver na Campus Party poderá participar de cerca de 150 palestras. Entre os convidados divulgados na semana passada, não há nenhum nome "grande" ou inédito, como costuma ocorrer na Campus Party da Espanha. Os destaques ficam com o colunista da Wired Steven Johnson; o evangelista do software livre Jon "Maddog" Hall – que bate cartão há anos no Fórum de Software Livre, em Porto Alegre – e o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Mesmo assim, haverá uma programação variada, dividida em dez áreas: games, software livre, programação, blog, música, criação cultural, tunagem de PCs, robótica, astronomia e simuladores. Os temas variam de audiência na internet e interatividade na TV digital a lançamento de foguetes amadores. Fora as palestras e oficinas, onde serão exibidas diversas tecnologias. Uma delas é o robô Quasi, que, segundo os organizadores, conversa com as pessoas e até dança. Na área futurística, haverá um instrumento musical, chamado Reac Tabble, que é uma "mesa" e foi usado pela cantora Björk no ano passado. Por ele, a partir do deslocamento de fichas transparentes, são emitidos sons. Já na área de mobilidade, haverá esquisitices, como uma sandália para prostitutas, munida de GPS e alarme, que localiza a mulher caso ela seja vítima de molestadores. Fora isso, conforme adianta o diretor Marcelo Branco, serão convidados cerca de 150 agentes de inclusão digital do País todo para discutir os desafios na área. "E teremos mil professores da rede pública municipal para participar de oficinas de tecnologia na educação. R.M.