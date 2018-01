SEM PHISHING NO GMAIL PERSONAL NERD

Novo Blackberry chega em março

Os novos celulares Blackberry Z10 e Q10, que rodam o novo sistema operacional da empresa, chegam ao Brasil em março. A empresa já conversa com as operadoras para alavancar seus smartphones, que são a aposta para retomar o mercado perdido para a Apple e Android. Só falta testar e traduzir o sistema.

Se clicar, o app é instalado e você começa a enviar e-mails de convite para seus contatos. É preciso desinstalar o aplicativo

Vá nas configurações do seu browser. Em "extensões", selecione o Flipora e desinstale. Remova-o também do Google em google.com/settings

O Flipora está inundando o Gmail com spam. É um serviço duvidoso que promete buscar coisas interessantes

EUA

Hacker pode pegar 100 anos de prisão

Barrett Brown, porta-voz do Anonymous que foi preso em setembro do ano passado pelo FBI, pode pegar até 100 anos de prisão. É o que diz seu advogado, Jay Leiderman. Brown é acusado de obstruir a Justiça ao tentar esconder documentos e dados que estavam em dois laptops. Para Leiderman, as acusações são uma tentativa de "silenciar o ativista". Ele comparou o caso ao do hacker Aaron Swartz. "O governo deveria ter aprendido algo e pensado duas vezes sobre colocar o peso de todos os Estados Unidos sobre alguém", disse o advogado.