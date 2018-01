Sem pressa para o IPO, Locaweb distribui dividendos de R$8 mi O conselho de administração da Locaweb Serviços de Internet, que presta serviços de tecnologia como hospedagem de sites e gerenciamento de emails, aprovou a distribuição de quase 8 milhões de reais em dividendos aos acionistas. A companhia vai distribuir 944,5 mil reais em dividendos intermediários e 7 milhões de reais em dividendos intercalares, segundo a ata da reunião do conselho, que aconteceu nesta segunda-feira. A empresa se tornou uma sociedade anônima em setembro de 2007, quando começou o processo de reorganização que culminaria na abertura do capital e no lançamento de ações. De acordo com Celso Nunes, diretor de relações com investidores da Locaweb, as três empresas que compunham o grupo foram reunidas na holding Locaweb Serviços de Internet e a companhia foi preparada para se adequar aos moldes do Novo Mercado da Bovespa. Estava nos planos da empresa iniciar a negociação de ações entre janeiro e fevereiro deste ano, "mas foi justamente nesse período que o mercado começou a ficar mais volátil", disse ele. A crise no mercado de capitais se agravou e aumentou a aversão ao risco. A Locaweb, entretanto, decidiu levar adiante o pedido de registro de companhia aberta, já concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, por isso, hoje divulga balanços auditados sobre seu desempenho. "Se quisermos fazer a oferta pública de ações (IPO, da sigla em inglês), podemos retomar o processo de forma ágil e rápida", disse ele, em entrevista à Reuters. A empresa pode manter a opção pelo Novo Mercado como escolher o mercado de balcão organizado. Segundo Nunes, a Locaweb "está analisando todas as alternativas, mas o mercado não está muito receptivo". Segundo ele, a companhia atua em um negócio "que gera caixa operacional e, por isso, pode escolher o modelo adequado sem pressa". Em 2007, a receita bruta da Locaweb foi de 74,5 milhões de reais, com Ebitda de 28,9 milhões de reais, o que lhe garante uma margem Ebitda de 40,9 por cento. O crescimento anual da receita também é da ordem de 40 por cento ao ano, segundo ele. De acordo com Nunes, a companhia não tem dívidas, somente algumas operações de leasing que somam menos do que o volume existente em caixa neste momento. Fundada em 1998, a empresa tem cinco sócios, todos ligados às famílias dos fundadores, segundo o executivo.