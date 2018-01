Sem surpresas no primeiro dia na disputa Apple x Apple O primeiro dia da disputa judicial entre a gravadora Apple Corp., detentora dos direitos sobre músicas dos Beatles, e a Apple Computer, fabricante de Pcs e iPods, mostra que esse não será um julgamento típico. O advogado da gravadora, Geoffrey Vos iniciou sua preleção afirmando que a Apple não pode entrar no mercado musical sem violar o acordo firmado entre as duas empresas em 1991 (pelo qual a Apple Computer poderia usar o logo da maçã, desde que não entrassem em mercados musicais). O advogado afirmou ainda que não haveria problemas para a Apple Computer, desde que a empresa retirasse seu logotipo de iPods e da loja virtual Itunes, além de pagar uma compensação à Apple Corp., pela violação do acordo. A Apple Computer tem uma visão diferente. Para ela, não há violação do acordo, uma vez que a empresa não vende músicas mas sim que provê um serviço pago de download de arquivos, o que a livraria de se enquadrar no mercado fonográfico, o que deve levar a corte responsável pelo caso a um julgamento sobre diferentes interpretações do tema. O julgamento, que deve continuar ao longo da próxima semana, não é a única fonte de dores de cabeça para a empresa de Steve Jobs no velho continente: na França, a companhia enfrenta um processo para que o iPod também toque músicas vendidas por outras lojas virtuais.