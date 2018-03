Sem-terra é morto durante despejo no RS, diz MST O sem-terra Elton Brum da Silva foi morto durante operação de despejo dos invasores da Fazenda Southall, feita pela Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) na manhã de hoje em São Gabriel, no sudoeste do Rio Grande do Sul. A informação é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que acusa a BM pelo tiro que matou seu militante.