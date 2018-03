Sem-terra fazem a 15ª ocupação em SP em uma semana

Uma fazenda de mil alqueires foi invadida hoje por sem-terra em Piquerobi, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo. No início da manhã, cerca de 110 pessoas ocuparam a Fazenda Palmares, que, segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), já estaria cadastrada para a reforma agrária. Com esta propriedade, já são 15 as terras invadidas por sem-terra no chamado "Carnaval Vermelho" em menos de uma semana. "A fazenda é cem por cento improdutiva, só tem pasto vazio", afirmou Sérgio Pantaleão, coordenador do movimento. Os ocupantes estavam acampados na beira da estrada havia três anos. De acordo com o movimento, mais seis fazendas serão ocupadas até segunda-feira. "Vamos beirar ou passar de 20", prevê o coordenador. Outras entidades, como o Movimento dos Agricultores sem-terra (Mast), a Unidos na Luta pela Terra (Uniterra) e a Terra Brasil também prometeram fazer invasões. Por motivo de segurança, o MST não divulgou onde ocorrerão as ações.