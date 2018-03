Sem-terra são despejados de assentamento no Pontal Cerca de cem dissidentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que invadiram um assentamento da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) em Caiuá, no Pontal do Paranapanema, foram despejados hoje pela Justiça. Eles tinham montado acampamento num dos lotes do assentamento Maturi, instalado pelo Itesp em 1998 e que já abriga 172 famílias no extremo oeste do Estado. A Polícia Militar (PM) acompanhou a demolição dos 12 barracos e a saída das famílias. Não houve resistência.