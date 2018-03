Sem-terra tenta matar vereador durante velório em AL Policiais civis prenderam hoje o sem-terra José Cláudio da Silva, conhecido por Fica, acusado de tentar assassinar o vereador Marcos Aurélio de Melo (PDT), presidente da Câmara Municipal de Jacaré dos Homens, município do sertão alagoano, a 210 quilômetros de Maceió. Ontem à noite houve um desentendimento entre o Marcos Aurélio e Fica, que é genro do morto que estava sendo velado no povoado Alto da Madeira. O sem-terra se armou com um facão e investiu contra o político, que conseguiu correr.